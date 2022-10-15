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Russpass представил гид по уличному искусству в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде

Лейла Алиева
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Russpass представил гид по уличному искусству в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде
Граффити / Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

На цифровом туристическом сервисе Russpass появился новый гид по уличному искусству, где представлено 27 достопримечательностей и туристических мест в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 15 октября.

Гид можно найти на специальной странице проекта «От заката до рассвета» в разделе «Гайды».

Так, одни из самых популярных арт-кластеров в Москве — дизайн-завод «Флакон», арт-кластеры «Артплей» и «Винзавод», а также «Хлебозавод» возле станции метро «Дмитровская» и творческий квартал в Измайлове. Также сервис покажет местоположение граффити с изображением Майи Плисецкой.

В Санкт-Петербурге авторские граффити расположены в креативном пространстве «Севкабель порт», а также пользователи узнают, где находится самая масштабная работа российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса площадью 250 квадратных метров.

Объекты современного искусства Нижнего Новгорода можно найти на центральных улицах города, а одной из интересных работа является граффити Лампаса с пеленой текста на кирпичной стене, передает официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре Russpass представил описания трех экскурсионных маршрутов по Москве, посвященных жизни и творчеству Максима Горького.

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