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«Техноград» открывает новый онлайн-курс об управлении проектами

Лейла Алиева
Город
«Техноград» открывает новый онлайн-курс об управлении проектами
Фото: Pexels
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Техноград Карта всех событий

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовил бесплатный онлайн-курс «Проектная кухня: от идеи до реализации». Об этом в субботу, 15 октября, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

— Анонсированный «Техноградом» курс как раз поможет участникам сформировать общее представление о проектном управлении и соответствующих технологиях, отработать практические навыки. По итогам обучения у каждого слушателя будет готовый и отредактированный план собственного проекта или идеи, — рассказал он.

Курс будет включать в себя четыре вебинара и итоговую встречу на площадке «Технограда». Первое занятие стартует 5 ноября, где участникам расскажут о том, как возможности для бизнеса открывают навыки проектирования, а также о крупных грантодателях и приведут примеры успеха начинающих компаний.

Для участия в онлайн-курсе курсе необходимо пройти предварительную регистрацию, а все занятия будут проходить с 11:00 до 13:00. Кроме того, каждому выдадут электронный сертификат о прохождении курса, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого первый заместитель директора центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин рассказал, что с 4 по 31 октября на базе организации пройдут тренинги по развитию бизнеса.

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