Москвичей пригласили на тренинги по развитию бизнеса в октябре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В центре занятости населения «Моя работа» с 4 по 31 октября пройдут тренинги по развитию бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель директора центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин в пятницу, 30 сентября.

— На октябрь запланированы очные и дистанционные мастер-классы, актуальные для всех сфер бизнеса, — о выстраивании личного бренда, финансовой грамотности, а также поиске клиентов через цифровой сервис. Специально для мам мы организовали тематический тренинг о совмещении воспитания детей с бизнесом. Кроме того, эксперты подробно расскажут о двух востребованных цифровых профессиях — контент-продюсера и программиста, — рассказал он.

Так, 4 октября в 11:00 пройдет семинар «Как бизнес-маме лавировать между маркетингом, бизнес-воронками и семьей», где эксперт расскажет как бороться со стрессом и выгоранием, а также о правилах эффективного тайм-менеджмента. На семинаре «Личный бренд по новым правилам», который состоится 10 октября в 14:00, участники узнают о наиболее выгодной стратегии продвижения в новой реальности, пишет официальный сайт мэра Москвы.

С начала года более 40 тысяч жителей столицы посетили бесплатные групповые занятия и индивидуальные консультации в центре занятости «Моя карьера». Самыми популярными программа стали марафоны «Хочу работать», «Как пройти собеседование», «Эмоциональный интеллект для трудоустройства», тренинги «Основы финансовой грамотности».