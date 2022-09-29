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Свыше 40 тысяч москвичей посетили бесплатные занятия центра занятости «Моя карьера»

Лейла Алиева
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Свыше 40 тысяч москвичей посетили бесплатные занятия центра занятости «Моя карьера»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С начала года более 40 тысяч жителей столицы посетили бесплатные групповые занятия и индивидуальные консультации, повышающие вероятность трудоустройства на 30 процентов. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В центре разработано более 300 обучающих программ. Они объединяют лучшие методики в области развития людей разных возрастов и доказали свою эффективность. Практика показывает, что после прохождения тренингов, рекомендованных карьерным консультантом, вероятность успешного прохождения собеседования вырастает на 30 процентов, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

В рамках занятий участники развивают социально-поведенческие и когнитивные навыки, знакомятся с современными технологиями поиска работы, учатся составлять конкурентоспособное резюме и проходить собеседования, повышают цифровую грамотность, а также раскрывают собственный предпринимательский потенциал.

Чаще всего москвичи выбирают такие программы, как марафоны «Хочу работать», «Как пройти собеседование», «Эмоциональный интеллект для трудоустройства», тренинги «Основы финансовой грамотности», «Публичные выступления», «Стратегии и каналы поиска работы», «Как справиться с тревогой и стрессом», «От найма до своего дела», «SMM для бизнеса» и другие, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно на площадке центра «Моя работа» стартовал отбор для десятков специалистов сферы продаж и банковского сектора.

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