Завершилось благоустройство сквера около станции метро «Тимирязевская»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Академика Лисицына Карта всех событий

Специалисты завершили благоустройство сквера вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы, через который проходит один из основных пешеходных маршрутов от станции метро «Тимирязевская» к жилым кварталам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 15 октября.

На территории появилось две спортивные площадки, где установили семь столов для пинг-понга и уличные тренажеры. Также для детей построили игровую зону с качелями и современными игровыми комплексами с горками, мостиками и элементами для лазанья.

Кроме того, специалисты обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, установили большие уличные качели и удобные скамейки для отдыха, а в центре сквера появилась площадка для мероприятий. Зимой здесь установят каток с искусственным льдом и помещение для проката коньков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно завершились основные работы по благоустройству улиц в Красносельском районе столицы. В рамках проведенных работ специалисты убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные элементы водосточной сети и новые дождеприемные колодцы.