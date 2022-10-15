Завершилось благоустройство сквера около станции метро «Тимирязевская»

Специалисты завершили благоустройство сквера вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы, через который проходит один из основных пешеходных маршрутов от станции метро «Тимирязевская» к жилым кварталам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 15 октября.
На территории появилось две спортивные площадки, где установили семь столов для пинг-понга и уличные тренажеры. Также для детей построили игровую зону с качелями и современными игровыми комплексами с горками, мостиками и элементами для лазанья.
Кроме того, специалисты обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, установили большие уличные качели и удобные скамейки для отдыха, а в центре сквера появилась площадка для мероприятий. Зимой здесь установят каток с искусственным льдом и помещение для проката коньков, передает официальный сайт мэра Москвы.
Недавно завершились основные работы по благоустройству улиц в Красносельском районе столицы. В рамках проведенных работ специалисты убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные элементы водосточной сети и новые дождеприемные колодцы.