Более 900 врачей посетили открытые тренинги Кадрового центра Департамента здравоохранения

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Свыше 900 специалистов посетили открытые тренинги Кадрового центра Департамента здравоохранения. Об этом в субботу, 15 октября, сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова.

— Обучение проходит на современном медицинском и симуляционном оборудовании, что позволяет без риска для пациентов отрабатывать специализированные навыки. За полгода врачи разных специальностей прошли тренинги более 900 раз, — отметила она.

Открытые тренинги стартовали в апреле этого года, а посетить их может бесплатно любой специалист столичной системы здравоохранения. Врач выбирает для отработки практических навыков необходимую манипуляцию либо операцию. При этом число занятий неограниченно, они проводятся около двух часов, после чего специалисты получают объективную оценку своих навыков, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно стартовал набор учеников на шестой поток образовательного проекта для будущих врачей «Школа профессионального роста». Обучение проведут по нескольким специальностям, среди которых лечебное дело, педиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, общая врачебная практика, онкология и другие.