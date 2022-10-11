Набор студентов-медиков на шестой поток «Школы профессионального роста» стартовал в Москве

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Стартовал набор учеников на шестой поток образовательного проекта для будущих врачей «Школа профессионального роста». Об этом во вторник, 11 октября, сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова.

По ее словам, школа работает на протяжении пяти лет, за это время в больницы и поликлиники города трудоустроились около 350 ее выпускников.

— В настоящее время идет набор на шестой поток. Участие в «Школе профессионального роста» даст возможность будущим врачам приобрести практические навыки применительно к работе в столичных медицинских организациях, познакомиться с коллективом на будущем месте работы, а также получить гарантию трудоустройства после завершения обучения, — рассказала Елена Ефремова.

Обучение проведут по нескольким специальностям, среди которых лечебное дело, педиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, общая врачебная практика, онкология и другие. Проект направлен на повышение уровня профессиональной подготовки выпускников медицинских вузов, а также адаптацию к работе в системе столичного здравоохранения в период их обучения. Заявки на обучение можно подать до 10 ноября, а сами занятия стартуют в январе следующего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что с начала года более 16 тысяч специалистов приняли участие в программах повышения квалификации кадрового центра столичного департамента здравоохранения. Так, на данный момент работают масштабные программы по обучению врачей общей практики и онкологов.