Более 16 тысяч врачей прошли обучение в кадровом центре депздрава с начала года

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Свыше 16 тысяч специалистов приняли участие в программах повышения квалификации кадрового центра столичного департамента здравоохранения с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 24 сентября.

— На площадке кадрового центра постоянно увеличивается количество образовательных программ, благодаря которым врачи различных специальностей могут повышать свою квалификацию. В этом году мы запустили на площадке центра восемь узкоспециализированных программ, включая одну комплексную, и ряд тренингов для врачей, — рассказала заместитель руководителя Депздрава Москвы Елена Ефремова.

По ее словам, в настоящее время работают масштабные программы по обучению врачей общей практики и онкологов. Обучаются также врачи-педиатры, неврологи, акушеры-гинекологи, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты. Всего с начала года повышение квалификации прошли 16 тысяч сотрудников столичных больниц и поликлиник, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стартовал новый модуль в рамках масштабной программы дополнительного обучения для врачей-онкологов. Программу пройдут врачи, которые работают в онкологических медицинских организациях столицы