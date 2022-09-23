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Московские врачи-онкологи пройдут обучение по лечению опухолей центральной нервной системы

Лейла Алиева
Город
Московские врачи-онкологи пройдут обучение по лечению опухолей центральной нервной системы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новый модуль в рамках масштабной программы дополнительного обучения для врачей-онкологов стартовал в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова в пятницу, 23 сентября.

— В июле этого года на базе Кадрового центра Депздрава была запущена масштабная образовательная программа из 14 модулей для врачей-онкологов, включающая один базовый и 13 специализированных. Сейчас мы запустили новый модуль по злокачественным новообразованиям центральной нервной системы, — отметила она.

Уточняется, что программу пройдут врачи, которые работают в онкологическх медицинских организациях столицы. Количество таких врачей составит порядка 700.

Обучение по новому модулю рассчитано на 18 часов. За это время специалисты обновят знания о современных методах и подходах к диагностике и лечению пациентов со злокачественными новообразованиями центральной нервной системы, а также повысят навыки ведения таких пациентов после перенесенного заболевания, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в Кадровом центре столичного депздрава около тысячи врачей общей практики прошли образовательные модули по направлениям «Урология» и «Инфекционные заболевания», а 1111 специалистов улучшили знания по эндокринологии, 1276 — по неврологии.

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