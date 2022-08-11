Каждый третий врач общей практики в Москве повысил квалификацию в кадровом центре депздрава

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В Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы полностью завершилось обучение по направлениям «Оториноларингология», «Офтальмология» и «Дерматовенерология». Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В системе московского здравоохранения на сегодняшний день работает около трех тысяч врачей общей практики, которые играют очень важную роль в оказании первичной медицинской помощи. Программа повышения квалификации поможет этим специалистам получить современные знания и отработать практические навыки по 13 направлениям, — рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

По ее словам, в рамках первого этапа, который состоял из трех учебных дисциплин, специалисты смогли актуализировать знания и навыки по оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии. В настоящее время продолжается второй этап обучения, включающий четыре дисциплины. Их уже прошли более трети всех врачей общей практики, которые повысили уровень своих компетенций в диагностике и лечении неврологических, эндокринологических, инфекционных и лор-заболеваний.

Во время обучения образовательные модули по направлениям «Урология» и «Инфекционные заболевания» прошли около тысячи врачей общей практики, 1111 специалистов улучшили знания по эндокринологии и 1276 — по неврологии, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что московские специалисты роддомов смогут пройти обучение в кадровом центре городского департамента здравоохранения по повышению квалификации в области перинатологии.