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Завершились основные работы по благоустройству территорий возле МКНЦ имени А. С. Логинова

Дарья Сорокина
Город
Завершились основные работы по благоустройству территорий возле МКНЦ имени А. С. Логинова
Фото: пресс-центр комплекса городского хозяйства

Завершились основные работы по благоустройству территорий возле Московского клинического центра имени А. С. Логинова на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Выполнены мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий в районе крупнейшего многопрофильного медицинского центра — МКНЦ им. А. С. Логинова. В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда. Там появились комфортные пешеходные маршруты, современное освещение и удобные парковки, — сказал Бирюков.

Завершились основные работы по благоустройству территорий возле МКНЦ имени А. С. Логинова Терлецкий проезд / Фото: пресс-центр комплекса городского хозяйства

Для того чтобы обеспечить безопасность и улучшить внешний облик пространства, все воздушные кабельные линии убрали под землю, отметил заммэра.

— Оборудовали новые тротуары и привели в порядок существующие, их общая площадь составила почти 6,8 тысячи квадратных метров. Сделали спуски для маломобильных граждан, заменили асфальт на проезжей части и парковках. Установили 75 фонарей с энергосберегающими светильниками, пешеходные переходы оснастили 12 опорами с контрастным освещением, что позволяет самой зебре и человеку на ней быть заметнее в темное время суток, — поделился Бирюков.

Также были установлены три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью для пассажиров общественного транспорта. В зоне благоустройства сделали парковки и значительно увеличили количество машино-мест.

Завершились основные работы по благоустройству территорий возле МКНЦ имени А. С. Логинова Новогиреевская улица / Фото: пресс-центр комплекса городского хозяйства

Кроме того, в рамках проекта заменили старое ограждение территории МКНЦ протяженностью почти 1,2 тысячи метра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты также обновили существующий и разбили новый газон, его общая площадь составила 5,9 тысячи квадратных метров.

14 октября завершилось благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митине. Специалисты расширили дорожно-тропиночную сеть и обновили покрытие тротуаров. Также были обустроены зоны отдыха с парковыми качелями и садовой мебелью оригинальных форм.

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