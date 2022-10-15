Сергунина: В столице объявили лауреатов регионального этапа премии «Студент года — 2022»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице подвели итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года», победителями и призерами которой стали 80 человек, представляющих 24 московских вуза. Об этом в субботу, 15 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Победителями городского студенческого конкурса стали 35 человек, призерами — еще 45. Сильнейшие участники будут представлять столицу на общероссийском этапе премии. Желаем вам успехов! — заявила представитель мэрии.

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

Как уточняется, конкурсные испытания включали в себя деловые игры, этап самопрезентации, а также собеседования с экспертами. Гран-при и титул «Студент года Москвы — 2022» получил Виталий Казаку — студент второго курса магистратуры Сколковского института науки и технологий.

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

В номинации «Староста года» одержала победу Ангелина Шлякова, студентка Московского государственный университет имени М. В. Ломоносова.

«Спортсменом года» стал Владислав Елисеев, учащийся Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Самой «Творческой личностью года» жюри назвало конкурсанта Олега Григорьева, студента Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

До этого стало известно, что участники из столицы в возрасте старше 50 лет завоевали 16 медалей и стали победителями V Национального чемпионата «Навыки мудрых» 2022.