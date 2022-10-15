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Более 200 тысяч москвичей подключились к Face Pay

Лейла Алиева
Город
Более 200 тысяч москвичей подключились к Face Pay
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Инновационной системе оплаты Face Pay исполнился год. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— 15 октября 2021 года на всех станциях метро заработала система биометрической оплаты, в сентябре 2022 года подключили все станции МЦК. Сейчас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей, которые совершили около 35 миллионов проходов, — отметил он.

По словам главы ведомства, Face Pay планируется подключить в наземном и речном транспорте, «Аэроэкспрессе»‎ и на МЦД. Так, 88 процентов москвичей предпочитают эту систему другим способам оплаты. При этом вмешательство в биометрическую оплату со стороны невозможно, так как все серверы расположены только в России, а система принадлежит правительству города, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До конца ноября специалисты обновят все турникеты в Московском метрополитене. Благодаря обновлению при оплате банковской картой створки открываются в два раза быстрее, а с технологией Face Pay — в три.

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