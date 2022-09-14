Специалисты обновят все турникеты в столичном метро в ноябре

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

До конца ноября специалисты обновят все турникеты в Московском метрополитене. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Благодаря обновлению при оплате банковской картой створки открываются в два раза (а с Face Pay — в три раза) быстрее. Важно, что новое оборудование изготовлено российскими производителями и работает на отечественном ПО, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В сентябре этого года будет обновлено более 100 турникетов. Уточняется, что работы пройдут на станциях Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской и Сокольнической линий метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

До этого сообщалось, что систему биометрической оплаты проезда Face Pay запустили на всех станциях Московского центрального кольца. К настоящему моменту к технологии уже подключились свыше 190 тысяч горожан, которые совершили более 33 миллионов проходов через турникеты с помощью биометрии.