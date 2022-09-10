Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Систему биометрической оплаты проезда запустили на всех станциях МЦК. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 сентября.

— В день шестилетия МЦК по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на всех станциях заработала оплата проезда с помощью Face Pay. Сервис доступен на 85 турникетах 31 станции МЦК, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Отмечается, что теперь поездки москвичей станут еще комфортнее и быстрее. Жителям напомнили, что подключиться к Face Pay можно с помощью приложения «Метро Москвы».

Так, к настоящему моменту к Face Pay уже подключились свыше 190 тысяч горожан, которые совершили более 33 миллионов проходов через турникеты с помощью биометрии, передает Telegram-канал ведомства.

До этого Ликсутов рассказал, что жители Москвы смогут выбрать русское название для сервиса Face Pay. По его словам, сервис активно развивается и расширяется в общественном транспорте Москвы.

В частности, планируется ввести эту систему контроля на речном транспорте, а также запустить пилотный проект в «Аэроэкспрессе», чтобы в следующем году он функционировал полномасштабно.