Москвичи смогут выбрать русское название для сервиса Face Pay

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Жители Москвы смогут выбрать русское название для сервиса Face Pay. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в пятницу, 9 сентября.

— Мы предлагаем выбрать русское название сервиса Face Pay. Победителя наградим тремя годами бесплатных поездок в городском транспорте по биометрии, — подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что сервис Face Pay активно развивается и расширяется в общественном транспорте Москвы. В частности, планируется ввести эту систему контроля на речном транспорте, а также запустить пилотный проект в «Аэроэкспрессе», чтобы в следующем году он функционировал полномасштабно.

Также в 2023 году планируется начать пилотный проект на МЦД. Помимо этого, в тестовом режиме сервис будет работать для студентов с социальными картами и категорий граждан с бесплатным проездом, передает РИА Новости.

До этого Ликсутов заявил, что городской речной транспорт в столице может стать беспилотным через пять–десять лет. Первый такой проект, по словам заммэра, будет реализован в тестовом режиме до конца этого года.