Ликсутов сообщил, что речной транспорт в Москве может стать беспилотным

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Городской речной транспорт в столице может стать беспилотным через 5-10 лет. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Наши суда, созданные специально для городского транспорта, по оценкам специалистов, не имеют аналогов в мире, потому что они полностью электрические. И там заложена система, которая позволяет в будущем, через 5–10 лет, стать судам полностью беспилотными, — рассказал он.

Ликсутов заявил, что данный проект в тестовом режиме будет реализован до конца этого года. При этом большая часть судов должна прийти к навигации в 2023 году. Вместе с компанией, которая выиграла конкурс и заключила с департаментом 15-летний контракт на запуск судов, было решено, что ключевые компоненты будут российского производства.

— Мы будем проводить их испытания, всей причальной инфраструктуры, зарядной инфраструктуры для того, чтобы убедиться, что они безопасны и готовы к тому, чтобы перевозить пассажиров на регулярной основе. Зимой, а суда у нас ледового класса, мы проведем большое количество испытаний, чтобы убедиться, что зарядная инфраструктура работает, что судно может ходить в холодный период времени, что там комфортно внутри и тепло, — сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам транспорта.

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