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Москвичам рассказали о программе в честь Дня города на Северном речном вокзале

Евгений Белоусов
Город
Москвичам рассказали о программе в честь Дня города на Северном речном вокзале
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В честь Дня города Северный речной вокзал подготовил яркую и насыщенную праздничную программу. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В День города здесь будет насыщенная развлекательная программа с мастер-классами, зрелищными шоу и музыкальными выступлениями. Приглашаем вместе отпраздновать 875-летие Москвы, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Так, гости, в частности, смогут посетить урок акварельной живописи, мастер-класс по созданию декоративного панно и даже принять участие в красочном забеге.

Ликсутов добавил, что за два года после масштабной реставрации Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест для отдыха горожан. Его посетили более 3 миллионов человек, там прошло свыше 300 мероприятий, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября в Москве пройдет фестиваль «День города». Так, посетители Тверской площади познакомятся с секретами пейзажной живописи и творчеством Архипа Куинджи, а на Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции.

Северный речной вокзал Максим Ликсутов День города
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