Урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения прошел в Музее Победы

В Музее Победы 14 октября прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди которых школьники, курсанты и люди старшего поколения. Урок состоялся в рамках мультимедийного проекта «Битва за Москву. Народное ополчение».
В начале встречи выступил руководитель проекта «Битва за Москву. Народное ополчение», кинорежиссер, заслуженный артист России Игорь Угольников, который рассказал о своем новом фильме «По зову сердца». Кинокартина посвящена началу Великой Отечественной войне и подвигу ополченцев в первые дни октября.
Кроме того, гости смогли увидеть короткометражные документальные фильмы «Потомки ополченцев» и «Без опыта жизни», а также узнать о подвиге ополченцев, защищавших столицу осенью 1941 года.
В этот же день юные москвичи в Музее Победы познакомились с различными профессиями в рамках первой смены «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!»