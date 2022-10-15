Урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения прошел в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 14 октября прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди которых школьники, курсанты и люди старшего поколения. Урок состоялся в рамках мультимедийного проекта «Битва за Москву. Народное ополчение».

В начале встречи выступил руководитель проекта «Битва за Москву. Народное ополчение», кинорежиссер, заслуженный артист России Игорь Угольников, который рассказал о своем новом фильме «По зову сердца». Кинокартина посвящена началу Великой Отечественной войне и подвигу ополченцев в первые дни октября.

Кроме того, гости смогли увидеть короткометражные документальные фильмы «Потомки ополченцев» и «Без опыта жизни», а также узнать о подвиге ополченцев, защищавших столицу осенью 1941 года.

В этот же день юные москвичи в Музее Победы познакомились с различными профессиями в рамках первой смены «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!»