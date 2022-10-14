Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Юные москвичи в Музее Победы познакомились с различными профессиями в рамках первой смены «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!». Об этом сообщили в информационном центре ФГБУК «Музей Победы».

— «Осень Побед» предоставила воспитанникам уникальную возможность за одну смену пройти занятия сразу по нескольким тематическим направлениям: историческому, гражданско-патриотическому, медиа, техническому и творческому, — поделилась директор детского клуба, руководитель проекта Мария Гуменюк.

В детском городском клубе ребята от семи до 13 лет попробовали себя в роли журналистов, экскурсоводов, ведущих, программистов, а также посетили пожарную часть, где дружная команда МЧС познакомила ребят с особенностями работы спасателя.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Также ребята побывали на экскурсиях по экспозициям «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа», узнали о Всенародном историческом проекте «Лица Победы», подчеркнули в пресс-службе музея.

Вторая осенняя смена «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!» пройдет с 29 октября по 4 ноября.

13 октября стало известно, что экскурсионная программа «Коллекция особого назначения» Музея Победы стала доступна по «Пушкинской карте». Так, москвичи в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно увидеть оружие конца XIX века — 1980-х годов ХХ века. В конце экскурсии можно будет сделать фото с макетом автомата Калашникова.

Также 14 октября Музей Победы подготовил онлайн-программу к 125-летию Зинаиды Ермольевой, советского микробиолога и эпидемиолога. Зрители программы погрузятся в жизнь Зинаиды Ермольевой, увидят кабинет ученого, «посетят» военный госпиталь.