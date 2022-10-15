Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ощущение брезгливости»: Шахрин прокомментировал бегство Пугачевой из РФ

Лейла Алиева
Общество
«Ощущение брезгливости»: Шахрин прокомментировал бегство Пугачевой из РФ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин высказался о сбежавшей из России певице Алле Пугачевой.

Он отметил, что почти не знаком с ней и видел ее только один раз в жизни.

— Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать. Но есть у меня неприятное ощущение брезгливости, честно говоря. Словно когда ты едешь в общественном транспорте с детьми, а рядом человек начинает ругаться матом. У тебя складывается брезгливое отношение к нему, но ты едешь себе дальше. Чего теперь — драку, что ли, устраивать? — заявил артист.

По словам Шахрина, из страны уехали многие знаменитости, потому в этом уже нет ничего особенного. А что касается Примадонны, то он не знает, какие жизненные обстоятельства побудили ее сделать этот шаг, передает «Комсомольская правда».

29 сентября стало известно, что Примадонна улетела в Израиль вместе с детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточнялось, что обратного билета у нее нет.

С мая Пугачева планирует продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, она вложила в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хочет получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом не удастся продать за эти деньги.

Знаменитости Алла Пугачева Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте