«Ощущение брезгливости»: Шахрин прокомментировал бегство Пугачевой из РФ

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Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин высказался о сбежавшей из России певице Алле Пугачевой.

Он отметил, что почти не знаком с ней и видел ее только один раз в жизни.

— Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать. Но есть у меня неприятное ощущение брезгливости, честно говоря. Словно когда ты едешь в общественном транспорте с детьми, а рядом человек начинает ругаться матом. У тебя складывается брезгливое отношение к нему, но ты едешь себе дальше. Чего теперь — драку, что ли, устраивать? — заявил артист.

По словам Шахрина, из страны уехали многие знаменитости, потому в этом уже нет ничего особенного. А что касается Примадонны, то он не знает, какие жизненные обстоятельства побудили ее сделать этот шаг, передает «Комсомольская правда».

29 сентября стало известно, что Примадонна улетела в Израиль вместе с детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточнялось, что обратного билета у нее нет.

С мая Пугачева планирует продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, она вложила в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хочет получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом не удастся продать за эти деньги.