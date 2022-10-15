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В России выявили 13 384 новых случая коронавируса за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 13 384 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 13 384 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в субботу, 15 октября.

Так, за указанный период в России зафиксировали 98 летальных исходов от коронавируса. При этом 1657 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы. Примечательно, что это на 5,3 процента меньше в сравнении с 14 октября.

В России выявили 13 384 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 26 130 человек. Как отмечается на портале, этот показатель на 5,1 процента меньше по сравнению с предыдущим днем, передает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Недавно доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, нужно ли опасаться роста числа заражений распространяющейся мутировавшей формы «омикрона» — нового варианта COVID-19 «цербер».

Аграновский пояснил, что штаммы группы «омикрон» являются очень заразными, но при этом число смертей от него остается на низком уровне. Специалист также подчеркнул необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции.

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