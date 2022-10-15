Москвичам рассказали о работе ветеринарных клиник

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В столице работает 26 государственных лечебниц для домашних животных, они оснащены современным оборудованием для диагностики и проведения сложных хирургических манипуляций. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В клиниках работают настоящие профессионалы, которые никогда не останавливаются на достигнутом, совершенствуют свои навыки и изучают новые технологии и подходы, — рассказал председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

По его словам, специалисты постоянно проходят курсы в центре повышения квалификации для улучшения теоретических и практических знаний. Также для оказания ветеринарной помощи на дому работает 11 спецавтомобилей, которые можно вызвать как в экстренных случаях, так и для проведения плановых процедур.

Кроме того, за помощью ветеринара можно обратиться во время отпуска или командировки — на базе государственных лечебниц работают зоогостиницы. Для владельцев домашних питомцев также работает контакт-центр, который начал свою работу в марте этого года, передает официальный сайт мэра Москвы.

За время работы контакт-центр получил более 57 тысяч звонков. Сотрудники могут помочь с записью на прием в ветеринарную клинику или на вакцинацию против бешенства.