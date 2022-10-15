Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о работе ветеринарных клиник

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о работе ветеринарных клиник
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице работает 26 государственных лечебниц для домашних животных, они оснащены современным оборудованием для диагностики и проведения сложных хирургических манипуляций. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В клиниках работают настоящие профессионалы, которые никогда не останавливаются на достигнутом, совершенствуют свои навыки и изучают новые технологии и подходы, — рассказал председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

По его словам, специалисты постоянно проходят курсы в центре повышения квалификации для улучшения теоретических и практических знаний. Также для оказания ветеринарной помощи на дому работает 11 спецавтомобилей, которые можно вызвать как в экстренных случаях, так и для проведения плановых процедур.

Кроме того, за помощью ветеринара можно обратиться во время отпуска или командировки — на базе государственных лечебниц работают зоогостиницы. Для владельцев домашних питомцев также работает контакт-центр, который начал свою работу в марте этого года, передает официальный сайт мэра Москвы.

За время работы контакт-центр получил более 57 тысяч звонков. Сотрудники могут помочь с записью на прием в ветеринарную клинику или на вакцинацию против бешенства.

Ветеринары Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте