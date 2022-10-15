Капремонт коллектора «Солнечная аллея» стартовал в Зеленограде

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Специалисты приступили к капитальному ремонту коммуникационного коллектора «Солнечная аллея» в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 15 октября.

— Начались работы по обновлению коллектора «Солнечная аллея», который был построен и принят в эксплуатацию в 1983 году. Запланирован довольно большой объем мероприятий, — отметил он.

По словам заммэра, ремонт не доставит неудобств местным жителям, так как исключается проведение земляных работ и разрытия, а работать будут только в дневное время с помощью ручных инструментов и оборудования с низким уровнем шума.

Проект реализуют в несколько этапов: сначала защитят кабели и другие коммуникации, очистят бетонные поверхности от старой штукатурки и разрушенного слоя. После этого специалисты проведут работы по усилению и восстановлению почти пяти тысяч квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности, водонепроницаемости и гидроизоляции свыше 10 километров межпанельных швов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого столичные газовики завершили работы по реконструкции и врезке в газопровод, расположенный на 1-й Фрунзенской улице.