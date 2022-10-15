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Реконструкцию Южного речного вокзала завершат к лету 2023 года

Лейла Алиева
Город
Реконструкцию Южного речного вокзала завершат к лету 2023 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

Реконструкция Южного речного вокзала в столице завершится к лету 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в субботу, 15 октября.

— Профиль этого здания менялся многие годы от настоящего своего назначения до рынка и магазина игрушек. По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы возвращаем зданию изначальное смысловое значение — объект транспорта с современной технологичной адаптацией к нуждам пассажиров, — отметил он.

Строительная готовность объекта составляет около 70 процентов. Работы, связанные с конструктивными элементами, уже завершены. На данный момент специалисты работают над внешней и внутренней отделкой, а также прокладкой необходимых коммуникаций, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого специалисты начали устанавливать первый понтонный причал для электросудов у Киевского вокзала. Регулярный маршрут парк Фили — Киевский планируется запустить в тестовом режиме до конца 2022 года.

Строительство Максим Ликсутов Москва
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