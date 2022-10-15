Манипуляция сознанием: зачем НАТО проводит ядерные учения «Стойкий полдень»

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Ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» являются плановыми. При этом сейчас их проведение пытаются использовать для нагнетания обстановки в западных СМИ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Специалист отметил, что альянс проводит подобные учения не в первый раз, но сейчас у него есть вполне конкретная политическая цель.

— Такие учения в НАТО проводятся системно, просто мы на них не обращаем внимания. Сейчас они наложились на выдвинутую в Вашингтоне информационную повестку о том, что Россия — агрессор и собирается применить ядерное оружие. В такой ситуации их учения вызывают весьма тревожные ощущения у мирового сообщества. Они настолько серьезно хотят демонстрировать, что Россия агрессор, что в подтверждение проводят специальные учения, — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, НАТО могли бы отменить учения, но альянс предпочел максимально использовать их для подкрепления информационной повестки для борьбы с Россией.

В военном смысле нынешние учения ничего не представляют, уверен Кошкин.

— Это просто очередные плановые учения. Мы ведь тоже учения проводим, и у нас тоже все соответствует современным требованиям. И на Западе нас тоже пытаются уличить в чем-то плохом. Пугаться этого не надо, но при сегодняшней тотальной цифровизации манипулировать массовым сознанием крайне легко. Они пытаются такими вещами запугать своего обывателя, чтобы он больше раскошеливался как налогоплательщик, помогал укреплять обороноспособность и разжигать ненависть ко всему российскому, — резюмировал эксперт.

НАТО проведет плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» с 17 по 30 октября. В учениях примут участие 14 стран и около 60 военных самолетов, сообщается в заявлении альянса.