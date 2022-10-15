Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут в Европе с 17 октября

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Плановые учения по ядерному сдерживанию Североатлантического альянса с участием 14 стран и до 60 военных самолетов будут проходить с 17 по 30 октября. Об этом сообщается в распространенном заявлении НАТО.

— Военно-воздушные силы НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию с участием десятков самолетов над северо-западом Европы, начиная с понедельника, 17 октября 2022 года, — сказано в документе.

Отмечается, что боевое оружие в плановых ядерных учениях блока «Стойкий полдень» не будет задействовано.

Учения продлятся до 30 октября, в них примут участие 14 стран и около 60 военных самолетов. Учебные полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией, сообщает РИА Новости.

11 октября сообщалось, что НАТО проведет учения по ядерным силам сдерживания в ближайшее время. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, проведение учений является путем к предотвращению эскалации на Украине, а их отмена, наоборот, станет плохим сигналом.