Лукашенко заявил, что Зеленскому запретили вести переговоры по Украине

Фото: Администрация президента РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому «запретили вести переговоры» о прекращении конфликта с Россией. Его слова в субботу, 15 октября, приводит БелТА.

— Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен, — отметил глава республики.

Он также добавил, что все переговорные действия зависят от Соединенных Штатов и Великобритании.

— Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что стороны конфликта на постоянной основе обвиняют друг друга в то время, когда каждый день гибнет множество мирных людей. По словам Лукашенко, «это не тот путь», который сейчас необходим.

До этого заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» ответил на вопрос по поводу присоединения Белоруссии к специальной военной операции, проводимой РФ на Украине.