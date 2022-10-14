«Отвечать огнем на поражение»: может ли Белоруссия присоединиться к СВО на Украине

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На территории Белоруссии 14 октября ввели режим повышенной террористической опасности. За четыре дня до этого было объявлено о создании совместной российско-белорусской группировки войск. Означает ли это, что союзник России в скором времени присоединится к специальной военной операции (СВО)?

На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

— На сегодняшний день Белоруссия уже оказывает России содействие гуманитарного характера, — говорит он. — Однако, что касается присоединения страны к СВО, на этот счет есть четкая формулировка, озвученная (президентом Белоруссии Александром — прим. «ВМ») Лукашенко: в случае удара по территории Белоруссии со стороны Украины или каких-либо провокаций — отвечать огнем на поражение.

По словам собеседника «ВМ», на создание совместной группировки войск Белоруссию подтолкнули действия коллективного Запада и Украины. Среди них: агрессивная риторика киевских властей; подрыв мостов и минирование дорог рядом с белорусской границей со стороны Украины; концентрация войск на границе с Белоруссией со стороны Украины и Польши.

10 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия начинают задействовать совместную группировку войск. Ее основу составит белорусская армия. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин и Лукашенко регулярно обсуждают взаимодействие в области обороны.

14 октября Лукашенко сообщил о введении режима повышенной террористической опасности. По его словам, это сделано «в связи с обострением».