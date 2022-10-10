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Лукашенко и Путин развернут совместную региональную группировку войск

Лейла Алиева
В мире
Лукашенко и Путин развернут совместную региональную группировку войск
Фото: Администрация президента РФ

Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. Об этом заявил белорусский лидер в понедельник, 10 октября.

— В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства, — сообщил он.

По словам Лукашенко, в основу данной группировки войдут Вооруженные силы Белоруссии. Формирование группировки уже стартовало два дня назад, передает РИА Новости.

Лукашенко в понедельник, 10 октября, начал проводить совещание с военными и силовиками. Уточняется, что оно началось в 11:00 по московскому времени.

До этого белорусский лидер заявил, что республика участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет.

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