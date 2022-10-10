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Приметы и советы

Лукашенко собрал совещание с военными

Анастасия Колоскова
В мире
Лукашенко собрал совещание с военными
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 10 октября, проводит совещание с военными и силовиками. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

— Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками, — отмечается в сообщении.

По данным канала, совещание началось в 11.00 по московскому времени. Никаких других подробностей в сообщении не уточняется.

Накануне председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что Украина взорвала почти все пограничные мосты и заминировала дороги. По его словам, противотанковые мины устанавливаются в три ряда на дорогах.

Также он отметил, что украинские силовики целятся в белорусских пограничников, стреляют в воздух и ведут постоянную воздушную разведку.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет.

По словам главы государства, участие страны в СВО состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию республики.

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