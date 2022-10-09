В Белоруссии заявили о взрывах пограничных мостов и минировании дорог Украиной

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Украина взорвала почти все пограничные мосты и заминировала дороги. Об этом заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо в воскресенье, 9 октября.

— Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы, — отметил он.

В настоящее время практически все пограничные мосты взорваны, а также заминированы автомобильные, железнодорожные и приграничные дороги. По словам Лаппо, противотанковые мины устанавливаются в три ряда на дорогах.

Также он отметил, что украинские силовики целятся в белорусских пограничников, стреляют в воздух и ведут постоянную воздушную разведку, передает телеканал СТВ.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет.

По словам главы государства, участие страны в СВО состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию республики.

До этого глава белорусского государства рассказал, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней при условии, что руководство европейских стран искренне этого захочет.