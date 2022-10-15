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«Ее трясло»: экс-жена Пьера Нарцисса рассказала, как дочь пережила смерть отца

Евгений Жуков
Общество
«Ее трясло»: экс-жена Пьера Нарцисса рассказала, как дочь пережила смерть отца
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Экс-супруга артиста Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала, как 17-летняя дочь Каролина-Кристель пережила смерть отца. Об этом стало известно в субботу, 15 октября.

По словам Калачевой, покойный начал сниться дочери.

— Он пришел к ней на следующий день после смерти. В шесть часов утра она ворвалась в мою спальню со слезами, ее трясло. Сказала мне: «Папа сейчас был со мной», — призналась вдова артиста.

Она также добавила, что певец любил разыгрывать Каролину-Кристель.

— Дело в том, что у нас есть два входа в наш дом: обычный и тайный, который мы очень любим. Так вот, бывало, что когда кто-то из нашей семьи заходил через этот тайный вход, другой из нас нападал на него, а тот, пугаясь, визжал, — передает слова Валерии Калачевой портал Prozvezd.

Российский певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет от последствий подагры.

Артист родился 19 февраля 1977 года в Камеруне, впоследствии переехал в Россию к сестре. Наибольшую известность он приобрел благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2», где выступил с композицией «Шоколадный заяц».

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