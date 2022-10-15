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Захарова: Москва возмущена отсутствием реакции ФРГ на вандализм в отношении ее дипучреждений

Евгений Жуков
В мире
Захарова: Москва возмущена отсутствием реакции ФРГ на вандализм в отношении ее дипучреждений
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва возмущена отсутствием «адекватной реакции» властей Германии на акты вандализма, совершенные 10 октября в отношении посольства России в Берлине и Генерального консульства РФ во Франкфурте-на-Майне. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Захарова также добавила, что заявляет ноту решительного протеста на враждебные акции против дипредставительств России.

— Ни один из вандалов задержан не был, — уточнила представитель МИД РФ.

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ не пытались оказывать какое-либо сопротивление лицам, нанесшим материальный ущерб заграничным представительствам РФ, передают слова Захаровой на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

В российском ведомстве также призвали немецкие власти усилить охрану зданий и территорий вокруг дипредставительств РФ.

11 октября жители немецкого города Лейпциг на антикризисном митинге потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией уехать из Германии.

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