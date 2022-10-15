Захарова: Москва возмущена отсутствием реакции ФРГ на вандализм в отношении ее дипучреждений

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва возмущена отсутствием «адекватной реакции» властей Германии на акты вандализма, совершенные 10 октября в отношении посольства России в Берлине и Генерального консульства РФ во Франкфурте-на-Майне. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Захарова также добавила, что заявляет ноту решительного протеста на враждебные акции против дипредставительств России.
— Ни один из вандалов задержан не был, — уточнила представитель МИД РФ.
Сотрудники правоохранительных органов ФРГ не пытались оказывать какое-либо сопротивление лицам, нанесшим материальный ущерб заграничным представительствам РФ, передают слова Захаровой на официальном сайте Министерства иностранных дел России.
В российском ведомстве также призвали немецкие власти усилить охрану зданий и территорий вокруг дипредставительств РФ.
11 октября жители немецкого города Лейпциг на антикризисном митинге потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией уехать из Германии.