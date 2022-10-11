«Вы живете за наш счет!»: немцы на митинге в Лейпциге призвали украинцев уехать

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Жители немецкого города Лейпциг на антикризисном митинге потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией уехать из Германии. Кадры демонстрации во вторник, 11 октября, опубликовал YouTube-канал газеты Die Welt.

Так, группа демонстрантов, несогласных с политикой Германии в отношении Киева и Москвы, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.

— Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет! — кричали немцы.

До этого сообщалось, что почти семь тысяч человек вышли на протесты более чем в 15 городах восточной части Германии. Немцы требовали доступную для населения энергетическую политику, мирные переговоры, отмену антироссийских санкций, а также прекращение поставок вооружений Украине. Демонстранты в Магдебурге вышли с плакатами, на которых было написано: «Остановите ложь о поставках газа».

Еще одна акция протеста прошла 2 октября в немецком городе Цвиккау, она была направлена против энергетической политики правительства Германии и санкций в отношении России.