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Москвичам рассказали, как идет восстановление эскалаторной галереи на Воробьевых горах

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали, как идет восстановление эскалаторной галереи на Воробьевых горах
Фото: Telegram / «Дептранс Москвы»

Московские власти рассказали, как идут работы по восстановлению эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Об этом в субботу, 15 октября, передали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что для установки новых эскалаторов был укреплен склон. Старую галерею закрыли из-за трещин в конструкции, которые образовались после смещения пород.

На данный момент специалисты полностью демонтировали все старые конструкции, в том числе фундамент.

Ради осуществления максимальной надежности нового комплекса было установлено около 700 нагелей — специальных металлических свай длиной от 30 до 36 метров, которые соединяют конструкции галереи с породой и не дают грунту сместиться.

Также провели работы по установке нового фундамента и монтажу трех новых эскалаторов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Воробьевы горы — популярное место у москвичей и гостей города. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу — восстановить эскалаторную галерею, благодаря которой добираться до них станет гораздо удобнее, — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

До этого сообщалось, что эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируют открыть в январе 2023 года.

Максим Ликсутов Воробьевы горы Москва
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