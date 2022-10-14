Собянин анонсировал открытие эскалаторной галереи на Воробьевых горах в январе 2023 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируют открыть в январе 2023 года. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За несколько лет были проведены колоссальные работы. Здесь были забиты 700 свай глубиной до 30 метров и больше для того, чтобы укрепить склоны Воробьевых гор. Здесь поставили новые эскалаторы, производительностью в два раза больше прежней, заменили всю инфраструктуру, — заявил он.

По словам столичного мэра, эскалатор был построен более 60 лет назад, но 40 лет он был закрыт. Галерею открыли 23 июля 1959 года. Однако в 1983 году из-за ошибки, допущенной при проектировании станции «Ленинские горы», было принято решение закрыть для пассажиров и саму станцию, и эскалаторы.

Предполагается, что в рабочие дни пассажиропоток галереи составит порядка 15 тысяч человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров — до 20 тысяч, передает агентство городских новостей «Москва».

О том, что специалисты восстановят эскалаторную галерею на Воробьевых горах, которую не используют с середины 1980-х годов, стало известно 5 июля.

Галерея состоит из верхнего и нижнего павильонов, соединенных тремя эскалаторами. Их планируют выполнить в светло-серых тонах. Общая площадь объекта составит более 3,5 тысячи квадратных метров.

Сергей Собянин также сообщил, что строительство БКЛ уже подходит к концу. По его словам, на Большой кольцевой линии будут работать сразу три депо, в том числе строящееся «Аминьевское». Оно станет одним из крупнейших в Москве и создаст порядка тысячи новых рабочих мест.