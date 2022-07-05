Закрытую в XX веке эскалаторную галерею на Воробьевых горах восстановят

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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Специалисты восстановят эскалаторную галерею на Воробьевых горах, которую не используют с середины 1980-х годов. Проект реконструкции подразумевает сохранение исторического облика объекта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 5 июля.

По его словам, историческое здание признали аварийным в XX веке из-за оползней. В этом ключе специалисты уже провели исследование склона и оставшихся конструкций, а также укрепили грунт.

— Новое здание будет приближено к оригиналу, но, помимо эскалаторов, на галерее появятся смотровые площадки: для этого планируется использовать плоскости кровли. После завершения работ пешеходы смогут легко и быстро добираться от станции метро «Воробьевы горы» до Дворца пионеров или смотровой площадки МГУ, — отметил Кузнецов.

Эскалаторная галерея состоит из верхнего и нижнего павильонов, соединенных тремя эскалаторами. Их планируют выполнить в светло-серых тонах. Общая площадь объекта составит более 3,5 тысячи квадратных метров.

Во вторник, 28 июня, на станции столичного метрополитена «Воробьевы горы» стартовала выставка предметного экодизайна. В стеклянных колбах установили работы дизайнеров, а также уникальный арт-объект в виде символа метрополитена — буквы «М».