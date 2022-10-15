Народный календарь. Как стать богатым 19 октября

Православная церковь 19 октября вспоминает апостола Фому, которого называли «близнецом», а также в эту дату отмечается Всероссийский день лицеиста.
Для того чтобы разбогатеть, утром 19 октября люди покупали в церкви пять свечей, ставили их у себя дома на деревянную поверхность и зажигали. Зажженные свечи трижды нужно было перекрестить и произнести слова: «В день Фомы иду, все деньги соберу, домой принесу, свечи зажгу. Свечи яркие, горите-сгорайте и не коптите, большие деньги, в дом приходите! Так тому быть, так тому бывать. Мое слово никому не пересказать!»
После этого нужно было собрать теплый воск от свечей и скатать его в шарик. Когда он остывал, его прятали в ткань, укромное место или кошелек. В народе считалось, что он поможет принести финансовое благополучие в дом.
Приметы погоды:
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Макар, Архип, Иван, Клавдия, Никанор.