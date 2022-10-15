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Православная церковь 19 октября вспоминает апостола Фому, которого называли «близнецом», а также в эту дату отмечается Всероссийский день лицеиста.

Для того чтобы разбогатеть, утром 19 октября люди покупали в церкви пять свечей, ставили их у себя дома на деревянную поверхность и зажигали. Зажженные свечи трижды нужно было перекрестить и произнести слова: «В день Фомы иду, все деньги соберу, домой принесу, свечи зажгу. Свечи яркие, горите-сгорайте и не коптите, большие деньги, в дом приходите! Так тому быть, так тому бывать. Мое слово никому не пересказать!»

После этого нужно было собрать теплый воск от свечей и скатать его в шарик. Когда он остывал, его прятали в ткань, укромное место или кошелек. В народе считалось, что он поможет принести финансовое благополучие в дом.

Приметы погоды:

В этот день на небе можно увидеть последние кучевые облака.

Вороны в стаи собираются — к ненастью.

Сухой снег, выпавший в этот день, предвещает урожайное лето.

Дым стоит столбом — к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь.

Если земля снегом покрылась, то во второй половине ноября зима на ноги станет.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как стать богатым 19 октября

Именины отмечают: Макар, Архип, Иван, Клавдия, Никанор.