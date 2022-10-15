Соревнование для юных мотоциклистов состоялось в Москве

Фото: Telegram / «Дептранс Москвы»

Около 30 детей в возрасте от 5 до 14 лет приняли участие в соревновании для мотоциклов в классе «эндуро» в Москве. Об этом в субботу, 15 октября, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что в рамках мероприятия специалисты соорудили специально подготовленную трассу с элементами бездорожья для детей, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— За пять лет в мотошколе Мосгортранса отучилось уже более 3000 человек, из которых свыше 1000 — дети. С 2019 года мы провели уже пять соревнований среди юных любителей мототехники, два из которых — в этом году, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

10 октября в Москве состоялось закрытие мотосезона-2022. В этом году мотопробег и другие праздничные мероприятия посвятили юбилею президента России Владимира Путина и вхождению Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.