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Граждане одной из стран СНГ совершили теракт на военном полигоне в Белгородской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Граждане одной из стран СНГ совершили теракт на военном полигоне в Белгородской области
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Двумя гражданами одной из стран СНГ совершен теракт на полигоне в Белгородской области во время специальной военной подготовки. Об этом в субботу, 15 октября, заявили в пресс-службе Минобороны России.

— Ответным огнем двое террористов на полигоне Западного военного округа (ЗВО) уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы, — сообщили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе МО РФ, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации, передает ТАСС.

— В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, — сообщили в пресс-службе.

26 сентября в Усть-Илимске во время инструктажа в местном военкомате один из призывников выбежал на кафедру и несколько раз выстрелил военкому в спину из обреза. Подробности о произошедшем читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

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