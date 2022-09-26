Сейчас все домой поедем: что известно о стрельбе в усть-илимском военкомате

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Утром в понедельник, 26 сентября, в военкомате города Усть-Илимска мужчина во время инструктажа выстрелил в военкома из обреза. Пострадавший Александр Елисеев получил шесть выстрелов в спину и в результате происшествия был госпитализирован. Злоумышленника задержали. Подробности о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

«Никто не будет воевать»

Утром 26 сентября в военкомате города Усть-Илимска проходили мобилизационные мероприятия. Среди призванных оказался и друг злоумышленника.

Нападение на военкома случилось, когда Александр Елисеев давал инструктаж призванным гражданам. В этот момент 25-летний злоумышленник оказался на сцене актового зала и, крикнув «Сейчас мы все поедем домой», выстрелил ему в спину из самодельного обреза шесть раз. Один из очевидцев нападения, Сергей Шевченко, рассказал, что после первого же выстрела мобилизованные граждане выбежали из помещения.

Злоумышленника вскоре задержали сотрудники Росгвардии. Они получили сообщение о стрельбе в центре города и вскоре увидели подозрительного молодого человека, который попытался скрыться при виде силовиков. Стрелком оказался 25-летний местный житель. Оружие у него изъяли. Оказалось, что мужчина не является его владельцем, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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Его незамедлительно отправили на допрос.

По словам матери стрелка, молодой человек отправился на призывной пункт добровольцем. Она рассказала, что ее сыну повестка не приходила, но призвали его лучшего друга, из-за чего молодой человек сильно переживал, сообщает Telegram-каналу Astra.

Преступник обязательно будет наказан

Пострадавший Александр Елисеев был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, военком перенес операцию, его показатели постепенно улучшаются.

Также политик сообщил, что населению стоит сохранять спокойствие, ведь преступник задержан и обязательно будет наказан.

После происшествия меры безопасности в военкомате были усилены, а призывники вернулись к мобилизационным мероприятиям. Скрыться или сбежать никто не пытался.

— Нас всех вывели из военкомата после произошедшего. Затем спросили: «Кто мобилизованные?» И начали заводить обратно по 15 человек. Военники мы уже сдали, вся информация уже в военкомате — скрываться намерений не было, — сообщил очевидец Шевченко изданию «Лента.ру».

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное хранение и ношение оружия».

Проверку по данному факту проводит и региональная прокуратура, сообщили на сайте ведомства.

Мог иметь отношение к террористическим организациям

О том, что грозит злоумышленнику, «ВМ» рассказал заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

— Это дело, скорее всего, будет квалифицироваться как покушение на умышленное убийство. Это будет определяться в зависимости от того, какие слова стрелок произнес в адрес раненого, и по локализации ран у потерпевшего, которые будут свидетельствовать об умысле нападавшего. В частности, ранения в области сердца, печени или головы, — пояснил Краснов.

Также злоумышленника проверят на психические заболевания. Если окажется, что преступник был невменяем, заключение заменят на принудительное лечение.

По мнению эксперта, стрелок мог иметь отношение к каким-либо террористическим организациям. В таком случае будут проверяться его контакты, окружение, социальные сети и другие способы связи.