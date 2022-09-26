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«Зависит от локализации ран»: какое наказание грозит стрелку из военкомата в Иркутской области

Араз Салехов

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«Зависит от локализации ран»: какое наказание грозит стрелку из военкомата в Иркутской области
Фото: depositphotos

Мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимске Иркутской области. В результате пострадал военком, он находится в реанимации. Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какое наказание может ожидать стрелка.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо будет установить, какие отношения были между стрелявшим мужчиной и пострадавшим.

— Это дело, скорее всего, будет квалифицироваться как покушение на умышленное убийство. Это будет определяться в зависимости от того, какие слова стрелок произнес в адрес раненому, и по локализации ран на потерпевшем, которые будут свидетельствовать об умысле нападавшего. В частности, ранения в области сердца, печени или головы, — пояснил Краснов.

Юрист уточнил, что в случае стрельбы именно по этим частям тела станет ясно, что нападение стрелка было связано с последующим убийством.

По словам специалиста, судебно-психиатрическая экспертиза должна выявить следующие моменты преступления:

  • Является ли лицо психически больным?
  • Являлось ли лицо психически больным в момент совершения преступления или у него были отклонения в психике, которые можно характеризовать по определенным видам заболевания?
  • Мог ли отдавать отчет стрелок в своих действиях в момент совершения преступления?
  • Подлежит ли он уголовной ответственности в случае наличия психического заболевания?

В том случае, если стрелок будет признан психически больным, то суд отправляет его на принудительные меры медицинского характера.

— В первую очередь изучается его анамнез, стоял ли он на учете у нарколога, психолога или психиатра. Проверяется его связь с родственниками, болели ли его родные психическими заболеваниями, — объяснил юрист.

Также, по мнению эксперта, стрелок мог иметь отношение к каким-либо террористическим организациям. В таком случае будут проверяться его контакты, окружение, социальные сети и другие способы связи.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября во время инструктажа граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Один из призывников открыл стрельбу из обреза и ранил военкома. Стрелок попал ему в спину. Военком находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Позже открывшего стрельбу мужчину задержали. Им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. Следователи допросят его и предъявят обвинение.

Иркутская область Армия стрельба
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