Мужчина шесть раз выстрелил в начальника военкомата в Усть-Илимске

Фото: Пресс-служба Госдумы

В здании военкомата, расположенного в городе Усть-Илимск, мужчина устроил стрельбу, в результате которой был ранен военком. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Уточняется, что инцидент случился во время инструктажа граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Один из призывников открыл стрельбу из обреза и ранил военкома Александра Елисеева. Стрелок попал ему в спину.

Позже открывшего стрельбу мужчину задержали. Им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. Следователи допросят его и предъявят обвинение. По окончании мероприятий стрелок пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, передает Telegram-канал «112».

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Позже стало известно, что состояние раненого Елисеева оценивается как крайне тяжелое. Зинин успел совершить шесть выстрелов. Начальника военкомата позже переведут в реанимацию.

5 сентября сообщалось, что Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, признал свою вину. Суд над пермским стрелком, который убил шестерых и ранил более 40 человек в здании высшего учебного заведения, начался утром.