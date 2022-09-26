«Я упал на пол»: очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска рассказал о произошедшем

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Стрельба в военкомате Усть-Илимска Иркутской области произошла в актовом зале, вооруженный мужчина начал стрельбу со словами «сейчас все поедем домой». Об этом сообщил очевидец инцидента Сергей Шевченко.

— Сегодня примерно в 11:40 пришли в военкомат, отдали документы. В первом часу военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства и все в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему, сказал «Сейчас все поедем домой» и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал, — рассказал Шевченко.

Он отметил, что в данный момент находится в Следственном комитете, передает РБК.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября во время инструктажа граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Позже открывшего стрельбу мужчину задержали. Им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. Следователи допросят его и предъявят обвинение.

Пострадавший в инциденте военком города Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Ему шесть раз выстрелили в спину.