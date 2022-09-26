Военком Усть-Илимска попал в реанимацию в результате стрельбы

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск Иркутской области, военком находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в понедельник, 26 сентября.

— Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан, — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что меры безопасности были усилены. Губернатор призвал население сохранять спокойствие.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября во время инструктажа граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Один из призывников открыл стрельбу из обреза и ранил военкома. Стрелок попал ему в спину.

Позже открывшего стрельбу мужчину задержали. Им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. Следователи допросят его и предъявят обвинение.