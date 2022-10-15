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Минобороны: ракета «Ангара-1.2» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Егор Провоторов
Технологии
Минобороны: ракета «Ангара-1.2» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Фото: Минобороны РФ

Легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны РФ стартовала в субботу, 15 октября, с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, сообщили журналистам в военном ведомстве.

По информации МО РФ, старт состоялся в 22:55 по московскому времени, его осуществляли боевые расчеты космических войск ВКС России.

Представители ведомства уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Спустя три минуты после пуска ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС РФ, пишет ТАСС.

— Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2560», — добавили в Минобороны.

В начале августа другая ракета легкого класса — «Союз-2.1в» — стартовала с космодрома Плесецк. Она вывела на орбиту космический аппарат, разработанный для российского Минобороны.

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