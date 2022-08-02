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С космодрома Плесецк стартовала ракета легкого класса «Союз-2.1в»

Егор Провоторов
Технологии
С космодрома Плесецк стартовала ракета легкого класса «Союз-2.1в»
Фото: Роскосмос

Ракета легкого класса «Союз-2.1в» стартовала вечером в понедельник, 1 августа, с космодрома Плесецк в Архангельской области, она выведет на орбиту космический аппарат, разработанный для российского Минобороны, сообщили прессе в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

Отмечается, что предстартовые операции и старт ракеты были проведены в штатном режиме. Контроль запуска и полета ракеты производился средствами наземного автоматизированного комплекса управления, пишет ТАСС.

Также наземные средства Космических войск ВКС РФ взяли на сопровождение ракету «Союз-2.1в». Старт был дан в 23:25 по московскому времени. Спустя три минуты ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск.

В конце апреля с космодрома Плесецк стартовала легкая ракета «Ангара-1.2». Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Это уже второй запуск подобной ракеты. Первый пуск состоялся 9 июля 2014 года также с космодрома в Астраханской области. Ракета оснащена двумя ступенями и может выводить на низкую околоземную орбиту до трех тонн полезного груза.

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