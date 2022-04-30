Минобороны осуществило пуск ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

Фото: Минобороны РФ

Легкая ракета «Ангара-1.2» стартовала в пятницу, 29 апреля, с космодрома Плесецк в Архангельской области впервые с космическим аппаратом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Пуск состоялся в 22:56 по московскому времени. В ведомстве также уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль пуска и полет ракеты ведет автоматизированный комплекс управления, расположенный на базе космодрома.

Спустя две минуты после взлета «Ангара-1.2» была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова ВКС России, пишет ТАСС.

Это уже второй запуск подобной ракеты. Первый пуск состоялся 9 июля 2014 года также с космодрома в Астраханской области. Ракета оснащена двумя ступенями и может выводить на низкую околоземную орбиту до трех тонн полезного груза. В нынешней формации «Ангара-1.2» в 2022 году стартовала впервые.

В минувший понедельник, 25 апреля, стало известно, что Роскосмос завершает подготовку к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и готовится провести летные испытания.