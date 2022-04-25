Рогозин: «Роскосмос» приступил к подготовке следующих летных испытаний ракеты «Сармат»

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«Роскосмос» завершает подготовку к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и готовится провести летные испытания. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— Предприятия «Роскосмоса» приступили к подготовке следующих летно-конструкторских испытания МБР «Сармат» стратегического назначения, — отметил Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, сроки летных испытаний ракетного комплекса определят в ближайшие дни.

24 апреля командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал о возможностях вооружения ракеты «Сармат». По его словам, «Сармат» открывает эру гиперзвукового оружия. При этом ни у одной страны в мире, кроме России, таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет.

Успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» состоялся 20 апреля на космодроме «Плесецк». «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Отмечается, что она значительно усилит боевую мощь российских вооруженных сил. Президент России Владимир Путин уже поздравил армию с успешным испытанием ракеты, которой нет аналогов в мире.